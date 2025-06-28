مصدر فلسطيني مسئول لسكاي نيوز عربية: حماس تضع 4 شروط لقبول صفقة التبادل

كشف مصدر فلسطيني مسئول، عن 4 شروط وضعتها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، لقبول صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، إن «حماس تشترط لقبول صفقة التبادل عدم المساس بأعضاء مكتبها السياسي أو التعرض لهم في الخارج».

وأشار إلى أن «حماس تشترط أيضًا عدم مصادرة أموال الحركة أو فرض قيود عليها في الخارج»، إضافة إلى «وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة».

وأوضح أن «حماس تشترط لقبول صفقة التبادل وجود ضمان أمريكي بإنهاء الحرب في غزة».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع.

وصرّح ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، احتفالًا باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام، بأنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك.

من جهتها، قالت مصادر مصرية، لقناة «الحدث» الإخبارية، إن هناك تحضيرات أمريكية تتم لعقد اجتماع بشأن غزة في الدوحة.

وأضافت المصادر، أن أمريكا أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام، مشيرة إلى مطالبة الوسطاء، لأمريكا بوقف إسرائيل للنار بغزة لنحو أسبوعين.