سعد شلبي: الخطيب يترأس لجنة متابعة قضية لقب الدوري في المحكمة الرياضية

أكد سعد شلبي، الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وجّه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة الجديد، مشددًا على أن الأهلي يحرص دائمًا على الالتزام باللوائح والقوانين والتعامل مع مؤسسات الدولة بكل تقدير واحترام.

وأوضح شلبي في تصريحات «تلفزيونية» أن النادي قرر تشكيل لجنة برئاسة الخطيب لوضع خارطة الطريق لتنفيذ تعديلات قانون الرياضة، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الرضا داخل النادي عن القرارات الصادرة من وزارة الرياضة في هذا الشأن.

وأضاف: "قد تُقام انتخابات النادي الأهلي هذا العام، ونحن ملتزمون بتطبيق ما تنص عليه اللوائح والقوانين".

وفيما يتعلق بالإنشاءات، كشف شلبي أن فرع الشيخ زايد يشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات، لافتًا إلى اتخاذ قرارات مهمة تخص مشروعات فرعي القاهرة الجديدة ومدينة نصر، كما أشار إلى أن شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن مشروع الاستاد تسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المتفق عليه.

وعن ملف فريق الكرة، شدد الرئيس التنفيذي للأهلي على أن اجتماعات مجلس الإدارة لم تتطرق لأي أمور فنية تخص الفريق، موضحًا أن نفاد تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز بشكل فوري جاء نتيجة نقل اللقاء من ستاد القاهرة إلى ملعب السلام.

واختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن هناك لجنة خاصة برئاسة محمود الخطيب لمتابعة قضية لقب الدوري الماضي أمام المحكمة الرياضية الدولية، في إطار حرص الإدارة على حفظ حقوق النادي كاملة.