استقبال آخر أفواج الحجاج بمطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الجوى وصول آخر أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج في ضوء التيسيرات التي قدمتها لهم بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية، والتي شهدت تقديم خدمات وتيسيرات متميزة للحجاج طوال فترة أداء المناسك، وتوفير إقامة بفنادق تتميز بقربها من الحرمين الشريفين ومجهزة بكل وسائل وسبل الراحة بمكة والمدينة. ما لاقى إشادة كبيرة من قِبل الحجاج للجهود التي قدمتها بعثة حج القرعة بالوزارة للتيسير عليهم.

وعلت وجوه الحجاج الفرحة لأداء فريضة الحج ونجاح جهود بعثة حج القرعة في إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر.

وعاد ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد رحلةٍ إيمانية صادقة مُحملين بالآمال في أن تُغفر الذنوب وتعود صحائفهم بيضاء.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وفي ظل المتابعة المستمرة من بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لكل خطوات الحجاج عقب الإنتهاء من أداء المناسك.