الاتحاد السكندري يحقق أول انتصاراته في الدوري أمام الإسماعيلي

تغلب نادي الاتحاد السكندري على مضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد السلام، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب الإسماعيلي في الشوط الثاني.

وتمكن نادي الاتحاد السكندري من تسجيل هدف الفوز في المباراة بالدقيقة 65، بعدما استلم جون إيبوكا كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية، في شباك الإسماعيلي.

وشهدت الدقيقة 91، حصول عبد الله جمال، لاعب الإسماعيلي على بطاقة حمراء، قبل أن يحصل عمرو جمعة، لاعب الاتحاد السكندري على بطاقة حمراء أيضًا في الدقيقة 95.

وبتلك النتيجة، يحصل الاتحاد السكندري على أول 3 نقاط له في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، فيما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة، يحتل بها المركز قبل الأخير.