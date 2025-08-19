محمد صلاح يقود تشكيل الموسم في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن التشكيل المثالي للموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد هيمنة واضحة لفريق ليفربول بوجود أربعة من لاعبيه، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح الذي قاد الخط الهجومي للتشكيل.

وجاء التشكيل المثالي للموسم على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماتز سيليس (نوتنجهام فورست)

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ويليام ساليبا (آرسنال) – جابرييل (آرسنال) – ميلوس كيركيز (بورنموث)

خط الوسط: ديكلان رايس (آرسنال) – ريان جرافينبيرخ (ليفربول) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – كريس وود (نوتنجهام فورست) – ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)

وبذلك يؤكد محمد صلاح مكانته كأحد أبرز نجوم البريميرليج، بعدما قاد التشكيل المثالي للموسم الجديد، في إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازاته الفردية، إلى جانب تتويجه بجائزة لاعب العام من الرابطة أيضا.