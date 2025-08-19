السعودية تؤكد دعمها للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، أن "مجلس الوزراء أكد دعم المملكة العربية السعودية جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين".

وأعرب "عن ترحيبه بالقمتين اللتين عقدهما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وقادة دول أوروبية".

من ناحية أخرى، وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه "أن مجلس الوزراء السعودي أدان بشدة موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة"، مجددًا "مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، والامتثال للقرارات الأممية".

وقال إن "المجلس شدّد في سياق متابعته التطورات الإقليمية والدولية إدانته بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يُسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، والرفض التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية لسلطات الاحتلال، مؤكدًا الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا إلى القوانين الدولية ذات الصلة".