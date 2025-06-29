المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد ضحايا المساعدات إلى 580 شهيدا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية التي وصفها بمصائد الموت إلى 580 شهيدًا.

وقال المكتب في بيان إن العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء عمل هذه المراكز في 27 مايو الماضي، وصل إلى 580 شهيدًا و4216 مصابًا و39 مفقودًا.

ودان المكتب بأشد العبارات هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المُجوّعين المدنيين، وحمل إسرائيل والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وفرنسا وألمانيا المسئولية القانونية والتاريخية والإنسانية الكاملة عن تنفيذهم ودعمهم للإبادة الجماعة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان.