حماس: استهداف مُسيرة إسرائيلية فلسطينيا يحمل كيس طحين توثيق لجرائم يومية ضد المجوعين

قالت حركة حماس، إن استهداف مُسَيَّرة إسرائيلية مواطنًا فلسطينيًّا يحمل كيس طحين على ظهره في حي الشجاعية بمدينة غزة هو توثيق لمشهد من جريمة بشعة يرتكبها جيش الاحتلال بشكل يومي.

وأضافت في بيان، أن الاحتلال يستهدف المجوّعين الباحثين عن الطعام، في ظل حصار مطبق وتجويع ممنهَج تمارسه «حكومة مجرم الحرب نتنياهو» منذ قرابة أربعة أشهر.

وتابعت: «ما أظهرته المشاهد هو ممارسة ساديّة وحشية، لجيش مجرم متحلِّل من أية أخلاق أو إنسانية، ولا يقيم وزناً لِقِيَمٍ أو قوانين، وقد دَأَبَ منذ فرض هذه الدولة المارقة على أرضنا الفلسطينية، على قتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، وارتكاب أبشع الانتهاكات بحقّ الإنسانية».

وأشارت إلى أن هذه الجرائم المستمرة وغير المسبوقة، وعمليات الاستهداف الممنهج للمجوّعين الأبرياء، والمجازر المتواصلة بحق المدنيين في كافة مناطق قطاع غزة، تُحتّم على المجتمع الدولي ومؤسساته، والضمير الإنساني تحرّكاً جاداً لوقفها، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وكانت قناة الجزيرة قد بثت مشاهد وثقت قصف مسيّرة للاحتلال فلسطينيا يحمل كيسا من الطحين على ظهره بحي الشجاعية.