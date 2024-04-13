سلطة الطيران المدني العراقي: غلق الأجواء سيكون بشكل مؤقت واحترازي

أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، أن غلق الأجواء العراقية سيكون بشكل مؤقت واحترازي.

وذكرت سلطة الطيران، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها أعلنت غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد وابتداء من الساعة 20:30 UTC 11:30 بالتوقيت المحلي، إلى الساعة 02:30 UTC الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي من فجر يوم غدا وقابل للتمديد.

وأضافت، أن "غلق الأجواء سيكون بشكل مؤقت واحترازي، يأتي ذلك حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة ومن خلال تقييم المخاطر لأمن الطيران المدني ووفقاً للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالمياً".

كانت السلطات العراقية، أعلنت مساء اليوم السبت، إغلاق مجال البلاد الجوي وتوقف حركة الملاحة الجوية، إثر إطلاق عشرات الطائرت المسيرة من إيران باتحاه إسرائيل.

وقال وزير النقل العراقي رزاق السعداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية".