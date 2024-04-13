مصرع أم وإصابة 5 بينهم 3 أطفال فى حادث تصادم بين سيارتين بمطروح

لقت أم مصرعها و أصيب 5 آخرين، بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمدخل مدينة مرسى مطروح.

كانت مستشفى مرسى مطروح العام، استقبلت جثة هامدة باسم هنا محمد يوسف - 40 سنة، وكل من اريام عابد عبدالمنعم - 3 سنوات، آدم عابد عبد المنعم - 7 سنوات، روجينا عابد عبد المنعم - 22 سنة، وأسيل عابد عبد المنعم - 9 سنوات، وعابد عبد المنعم - 40 سنة مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، نزيف بالمخ والبطن وكدمات وسحجات متعددة بالوجه والجسم وكسور، وردود، وسحاجات.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين فى مكان الحادث ونقلهم ب 5 وحدات إسعاف إلى مستشفى مرسى مطروح العام، ووضع جثمان الضحية بالمشرحة تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.