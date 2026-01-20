وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذر من توجيه تهديدات للولايات المتحدة في نزاع جرينلاند

حذرت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه من طرح نقاش علني حول اتخاذ تدابير أوروبية مضادة قوية ردا على التهديدات الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نزاع جرينلاند.

وقالت الوزيرة في تصريحات لبوابة "ذا بايونير" الإلكترونية إن الموقف الأوروبي يجب أن يكون موحدا ومنسقا، وأضافت: "أرى أن التهديدات ليست في محلها، لأننا لن نكسب نزاعا تجاريا متصاعدا مع الولايات المتحدة".

وقالت رايشه إن ترامب قادر على فرض رسوم جمركية من جانب واحد على دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأضافت: "لكن أوروبا منظمة بحيث تحتاج إلى سياسة تجارية – وبالتالي جمركية – منسقة. ويجب تطوير هذه السياسة"، مشيرة إلى أنه المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء متباينة للغاية.

وأضافت رايشه أنها تعتبر مبادرة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جديرة بالدعم، مشيرة إلى أن ميلوني عرضت القيام بدور أوروبي داعم ووسيط لدى الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا ليست من البلدان المتضررة من تهديدات ترامب الحالية بفرض رسوم إضافية.

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت الماضي - على خلفية النزاع حول جرينلاند - عن رسوم إضافية اعتبارا من فبراير المقبل ضد ألمانيا وسبع دول أوروبية أخرى – وجميعها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وستبلغ الرسوم 10% اعتبارا من الأول من فبراير و25% اعتبارا من الأول من يونيو، وستظل مطبقة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والشامل لجرينلاند"، بحسب ترامب.

وتمثل هذه التهديدات تصعيدا جديدا في النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد انتقد تهديدات ترامب الجمركية، لكنه أحجم عن إعلان إجراءات مضادة. وقال ميرتس أمس في برلين إن الأوروبيين يريدون الرد "بتروٍ وبشكل ملائم" على "مثل هذه التحديات"، وأضاف: "نحن متفقون على أننا نريد تجنب أي تصعيد في هذا النزاع قدر الإمكان".