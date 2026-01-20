صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و551

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى "71 ألفا و551 شهيدا و171 ألفا و372 مصابا" جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

جاء ذلك في بيان إحصائي صدر عن الوزارة، قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية "شهيدا جديدا، إضافة إلى 7 مصابين"، دون توضيح ملابسات ذلك.

وأشارت الوزارة إلى وفاة الرضيعة شذى ابو جراد (6 شهور) نتيجة البرد الشديد، ما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 9 وفيات.

وتواصل إسرائيل ارتكاب مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بالقصف وإطلاق النيران صوب الفلسطينيين ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ووفق البيان، فإن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ 11 أكتوبر الماضي أسفرت عن "466 شهيدا و1294 مصابا".

وتأتي الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية مؤخرا بدء المرحلة الثانية من الاتفاق لوقف الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.