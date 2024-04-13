التجارة الكويتية: المخزون الاستراتيجي للغذاء يكفي عاما ويعزز مقدرتنا لمواجهة أي ظروف طارئة

كشفت مصادر مسئولة في وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن أن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الرئيسية في الكويت وافر، ويكفي لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن المصادر قولها "إن الوزارة تراقب عن كثب تداعيات المناوشات ما بين الجانب الإيراني والكيان الصهيوني، وجهزت عدد من الخطط لدعم ومراقبة الأسواق المحلية في حدوث تطورات قد تستدعي تدخلها".

وأفادت بأن تدفق السلع إلى الأسواق يسير بشكل طبيعي، كما أن الشحنات التي تعاقدت الشركة الكويتية للتموين على توريدها لصالح "التموين" من المقرر لها أن تصل الى البلاد في مواعيدها المجدولة.

وأشارت الى أن هناك تعليمات حكومية مباشرة للشركة الكويتية للتموين بتعزيز مخزون البلاد مخزون من السلع التموينية، لضمان استقرار الأمن الغذائي محلياً، ويعزِّز مقدرتنا على مواجهة أي ظروف طارئة.