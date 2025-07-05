أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت عن إطلاق شراكة استثمارية كبرى بقيمة مليار دولار تمتد على مدى السنوات الثماني المقبلة، بهدف تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية.

وأوضح موتسيبي في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالرباط أن هذا الاستثمار غير المسبوق سيركز بالأساس على دعم أكاديميات الشباب، وتأهيل الأندية، وتعزيز أداء المنتخبات الوطنية، في إطار رؤية شاملة للارتقاء بمستوى اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها.

وخلال اللقاء، شدد موتسيبي على أن كرة القدم الأفريقية أصبحت اليوم أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، مشيرا إلى الأداء الملفت للأندية الأفريقية في البطولات الدولية، ولا سيما كأس العالم للأندية، معربا كذلك عن ثقته في أن هذا المسار الإيجابي سيتعزز في المستقبل القريب، كما أكد أن الأندية الأفريقية باتت تقدم مستويات فنية وتكتيكية عالية، مستحقا بذلك الإشادة والدعم من الاتحاد، متمنيا لها مزيدا من التألق.

من جانب آخر، أبرز رئيس الاتحاد الأفريقي أهمية الشفافية والحوكمة في عمل الكاف، مبرزا أن لجنة التحقيق المشتركة التي جرى تشكيلها مؤخرا لم تسجل أي اختلالات في الأمانة العامة للاتحاد، وهو ما يعكس، التزام المؤسسة بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية.

وأعلن في السياق ذاته عن تعيين رؤساء جدد لعدد من اللجان الرئيسية داخل الاتحاد، بينها لجنة الأندية ولجنة كرة القدم النسائية، في خطوة ترمي إلى تعزيز فعالية الأداء وترسيخ ثقافة الكفاءة والتوازن داخل الأجهزة التنظيمية للاتحاد.

كما أولى موتسيبي اهتماما خاصا بكرة القدم النسائية، مجددا التزام الاتحاد بدعمها ماديا وتنظيميا، ومؤكدا أن جميع الأندية النسائية المشاركة في مسابقات الكاف ستستفيد من دعم مالي مباشر، في إطار خطة تهدف إلى تشجيع التنافسية والرفع من مستوى الأداء الفني.

وعبر رئيس كاف عن تفاؤله الكبير بأن تكون بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي يستضيفها المغرب هذا الشهر، نسخة تاريخية وغير مسبوقة من حيث النجاح الفني والجماهيري والتنظيمي، مشيدا بالتحضيرات الجارية لهذا الحدث القاري.

وأعرب موتسيبي عن عميق امتنانه للمغرب، مشيدا بمستوى البنية التحتية الرياضية التي احتضنت فعاليات الاجتماع، وبحسن الضيافة الذي لقيه المشاركون، ومخصا بالشكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيسها فوزي لقجع، على ما وصفه بالتنظيم النموذجي والدعم الكبير الذي يعبر عن التزام حقيقي بتطوير الكرة الإفريقية على جميع المستويات.