 المستشار الألماني يتوجه إلى الصين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام - بوابة الشروق
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المستشار الألماني يتوجه إلى الصين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام

أولاف شولتس
أولاف شولتس
برلين - د ب أ
نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 6:20 م | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 6:20 م

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