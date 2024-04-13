شولتس يؤكد في اتصال هاتفي مع زيلينسكي تضامن ألمانيا مع أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تضامن ألمانيا مع أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي منذ أكثر من عامين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم السبت، إن شولتس ناقش مع زيلينسكي فرص زيادة تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن توريد نظام دفاع جوي آخر طراز باتريوت إلى أوكرانيا.

وأضاف هيبشترايت أن شولتس وزيلينسكي اتفقا على الحاجة إلى ضرورة بذل الشركاء لمزيد من الجهود في هذا الشأن، وقال المتحدث في بيانه إن "المستشار تعهد بأن تدعم ألمانيا بشكل فعال مبادرة سويسرا الرامية إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى للسلام في أوكرانيا وبأن تعمل على تحقيق أوسع مشاركة دولية ممكنة (في المؤتمر)".

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا تسعى إلى عقد هذا المؤتمر للسلام في أوكرانيا في يونيو المقبل غير أن روسيا أعلنت أنها لن تشارك فيه.

وصرح هيبشترايت بأن شولتس وزيلينسكي ناقشا أيضا الاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين في يونيو المقبل، وقال إن الجانبين اتفقا على استئناف التعاون من أجل التوصل إلى نتائج جوهرية.