وجه المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، رسالة طمأنة للمواطنين، بشأن توفر الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، خلال فصل الصيف المقبل.

ورد خلال برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON E»على سؤال من الإعلامية لميس الحديدي «قول لي خبر حلو عايزة أسمع منك خبر حلو، هل عندكم غاز يكفي لعدم انقطاع الكهرباء في فصل الصيف، كما أعلن رئيس الوزراء».

وقال: «عندنا غاز، ووضعنا خطة عاجلة لتوفير احتياجات وزارة الكهرباء من مصادر متعددة نعمل عليها.. إن شاء الله مفيش قطع كهرباء».

وحول ما يتردد في بعض التقارير عن وجود عجز بنسبة 25% في الغاز خلال فصل الصيف وتأثير ذلك على المصانع، نفى أن يكون للخطة الموضوعة أي تأثير سلبي على القطاع الصناعي، قائلا «الخطة التي تم وضعها لا يوجد أي تأثير على المصانع إطلاقا».

وأضاف أن الوزارة تضع «خطط طوارئ» للتعامل مع أي ظرف استثنائي قد يطرأ على أحد المصادر، متابعا: «بدلا أن نذهب إلى الكهرباء ممكن نأثر على المصانع؛ لكنها خطة طوارئ، يعني مفيش قطع كهرباء».

واختتم مؤكدا أن الخطة الموضوعة «توفي احتياجات الكهرباء كاملة خلال فصل الصيف من مصادر واحتياطيات متعددة».

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف، مشددا أن الحكومة استعدت بشكل كبير لفصل الصيف.