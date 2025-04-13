اتفاق إيراني أمريكي على جولة مفاوضات جديدة بشأن نووي طهران

اتفقت إيران والولايات المتحدة على إجراء المزيد من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي الأسبوع المقبل، وفقًا لما أوردته قناة التلفزيون الإيراني الرسمية.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني مساء السبت أيضا أن مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي "تحدثا بإيجاز بحضور وزير الخارجية العُماني" في نهاية المحادثات، ما يُعد تواصلا مباشرا بين البلدين اللذين يشهدان توترا منذ عقود.

ويشير إعلان طهران بأن الجانبين تحدثا وجها لوجه - حتى ولو لفترة وجيزة - إلى أن المفاوضات سارت بشكل جيد حتى بالنسبة للتلفزيون الإيراني الرسمي، الذي لطالما سيطر عليه المتشددون.

وفي بيان صدر بعد ظهر يوم السبت، وصف البيت الأبيض المناقشات بأنها "إيجابية وبناءة للغاية"، مع الاعتراف بأن القضايا التي تحتاج إلى حل "معقدة للغاية".

وقال البيت الأبيض: "كان التواصل المباشر للمبعوث الخاص ويتكوف اليوم خطوة إلى الأمام في تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" يوم السبت أثناء توجهه إلى ميامي لحضور حدث يو إف سي إن المحادثات "تسير على ما يرام".

وأضاف: "لا يمكنني إخباركم، فلا يمكن ذكر شيء حتى يتم إنجازه، لذا لا أحب الحديث عنه، لكن الأمور تسير على ما يرام. الوضع الإيراني يسير بشكل جيد للغاية، على ما أعتقد".

وستعقد الجولة القادمة من المحادثات يوم السبت 19 أبريل/نيسان، وفقا للبيانين الإيراني والأمريكي.