 أيسل نديم أفضل ليبرو في بطولة أفريقيا للطائرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أيسل نديم أفضل ليبرو في بطولة أفريقيا للطائرة

أمير نبيل
نشر في: الأحد 13 أبريل 2025 - 8:22 م | آخر تحديث: الأحد 13 أبريل 2025 - 8:22 م

حصدت أيسل نديم لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، جائزة أفضل ليبرو في بطولة أفريقيا، التي أقيمت في نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.

وتولت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".


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