مضمار الهجن بشرم الشيخ يحتضن أولى فعاليات سباقات سيارات فيراري الرياضية

أقيمت فعاليات سباقات سيارات فيراري الرياضية بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والمنطقة، وذلك ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية والتي تهدف إلى تنظيم أبرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

وأقيمت فعاليات السباق على مدار يومين متتاليين وسط أجواء حماسية مبهرة، جمعت بين الإثارة الرياضية وروعة المشهد السياحي الفريد.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من سائقي فيراري المحترفين، ومحبي السيارات الرياضية من مصر وخارجها، وجرت التجارب والعروض الإستعراضية على مضمار الهجن الذي تم تجهيزه بطرق اسفلتيه قادرة على استيعاب فعاليات السيارات، مما منح الحضور تجربة استثنائية جمعت بين الأصالة والحداثة.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يُستغل فيها مضمار الهجن بشرم الشيخ في تنظيم سباقات السيارات، وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة للموقع، والأسفلت الممهد بعناية والذي يتيح تنفيذ مثل هذه الفعاليات بأعلى درجات الأمان والكفاءة.

كما تعكس هذه الفعاليات مدى جاهزية المضمار لاستقبال مختلف الأنشطة الرياضية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لاحتضان سباقات السيارات والفعاليات المشابهة مستقبلًا.

كما تضمنت الفعالية تنظيم جولة ميدانية للسيارات المشاركة في شوارع مدينة شرم الشيخ، حيث مرّت السيارات بمناطق الجذب السياحي والمعالم الشهيرة، وسط تفاعل كبير من السائحين والمواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور وتوثيق اللحظة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هذه الفعالية تمثل نموذجًا جديدًا للترويج السياحي والرياضي لمصر، وتفتح آفاقًا واسعة أمام استضافة المزيد من الفعاليات العالمية غير التقليدية.

وأكد أن مضمار الهجن بشرم الشيخ أثبت قدرته على التحول من منصة للتراث البدوي إلى ساحة لاحتضان رياضات حديثة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة في القطاعين الرياضي والسياحي.

وأضاف أن الوزارة تسعى دومًا للتعاون مع مختلف الجهات المؤسسات خاصة الدعم الكبير من محافظه جنوب سيناء التي كان لها الدور الابرز في تنظيم الفاعليه وذلك لجعل مصر مركزًا إقليميًا للرياضة والسياحة الترفيهية، مؤكدًا أن شرم الشيخ أصبحت مثالًا حيًا على دمج السياحة والرياضة في نموذج يحتذى به عالميًا.