تُحيي فرقة "طبلة الست" حفلًا فنيًّا متنوعًا في الثامنة من مساء يوم 19 أبريل الجاري، وذلك على مسرح "تياترو" بأحد المولات في مدينة الشيخ زايد.

وتقدم الفرقة خلال الحفل وصلة موسيقية تراثية تنتمي إلى الفلكلور المصري، تتضمن أغنيات مثل: "البت بيضة"، و"يا ليالي الفرح تعالي"، و"ميدلي صعيدي"، و"يا أبو اللبايش يا قصب".

وتُعد "طبلة الست" من الفرق المتخصصة في تقديم الأغاني التراثية والفلكلور المصري، وقد شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

تتكوّن الفرقة من 12 سيدة يعزفن ويغنين باستخدام موسيقى مستوحاة من الأغاني القديمة في الريف وصعيد مصر، وتهدف إلى إحياء الفلكلور المصري من جديد.

وتعتمد الفرقة على مجموعة متنوعة من الآلات، جميعها آلات إيقاعية، منها: الطبلة، والدف، والصاجات.