أعلنت جماعة الحوثي، اليوم استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بإسرائيل بصاروخ، بالإضافة إلى استهداف قاعدة عسكرية.

وقال بيان لجماعة الحوثي انها قامت بهجوم واسع على إسرائيل، وتحديداً مطار بن غوريون وقاعدة "سدوت ميخا" العسكرية شرقي أسدود، حسب قناة "المسيرة التابعة للحوثين.

وقال البيان إن "صاروخ "فلسطين-2" الأسرع من الصوت استهدف قاعدة "سدوت ميخا" شرقي أسدود، وصاروخ "ذو الفقار" استهدف مطار بن غوريون".

وتواصل جماعة الحوثي قصف إسرائيل بشكل شبه يومي، رغم القصف الأمريكي للمحافظات الخاضعة لسيطرتهم منذ منتصف مارس الماضي.

وتستهدف واشنطن شلّ قدرات الحوثيين ووقف تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر جماعة الحوثي أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".