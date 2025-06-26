جامعة كوريا الوطنية للتراث تتبرع بمعدات بقيمة 520 ألف دولار لمصر

أعلنت جامعة كوريا الوطنية للتراث اليوم الخميس، أنها تبرعت بمعدات بقيمة 520 ألف دولار أمريكي، بما في ذلك معدات المسح الرقمي، للمجلس الأعلى للآثار في مصر.

وجاء ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنمائية الرسمية الذي تنفذه جامعة كوريا الوطنية للتراث.

ومنذ عام 2023، تقدم دائرة التراث الكورية وجامعة كوريا الوطنية للتراث دعما لبناء مركز التراث الرقمي ومشروعات تسجيل المواد التراثية وحفظها بشكل رقمي في مصر.

ومن المتوقع أن تسهم المعدات المتبرع بها في التسجيل الرقمي للبيانات التي تحتفظ بها مؤسسات رئيسية محلية، بما في ذلك المتحف المصري، والحفاظ على الآثار والاستفادة منها.

ودربت جامعة كوريا الوطنية للتراث الكوادر المحلية على كيفية تشغيل المعدات في الفترة من 22 إلى 25 يونيو في القاهرة.



