مسيرة تضامنية مع فلسطين تجوب شوارع جنيف احتجاجا على إبادة إسرائيل الجماعية في غزة

جاب آلاف الأشخاص شوارع مدينة جنيف السويسرية، السبت، في مسيرة تضامنية مع فلسطين.

وتجمع الآلاف في ساحة "Place De Neuve" وساروا في شوارع جنيف احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بحسب مراسل الأناضول.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية، من بينها "الحرية لفلسطين"، و"إسرائيل مجرمة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وطالب المحتجون بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما نددوا بالهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا.

وانتقد المتظاهرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب سياساته، ورفعوا لافتات تحمل رسائل دعم لفلسطين.

وانتهت المسيرة، التي أعقبتها إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة، في ساحة " Parc Des Cropettes" بعد حوالي 3 ساعات.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.



