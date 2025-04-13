وزير الخارجية: نبذل جهودا مكثفة للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ هناك جهدًا مكثفًا وكبيرًا من قِبل مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع التلفزيون المصري اليوم الأحد، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوحة ضمن جولة خليجية تشمل قطر والكويت.

وأن القمة المصرية القطرية ستشهد مباحثات معمقة حول كيفية العمل على تكثيف الضغوط والتدخلات الخارجية خاصة من قِبل الولايات المتحدة على الجانب الإسرائيلي للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والعمل على التهدئة وصولًا إلى استدامة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وأشار إلى أن استمرار العدوان لن يقود إلا إلى قتل مزيد من المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أن الجهود المصرية القطرية الصادقة ستستمر وتتواصل في هذا الصدد.

ونوه بأن هذا الملف سيكون محل نقاش موسع من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.