زيلينسكي يطلب من فاديفول تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي إيريس-تي

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ألمانيا تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي "إيريس-تي"، وذلك للتصدي للهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وخلال استقباله لوزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في العاصمة الأوكرانية كييف، قال زيلينسكي اليوم الاثنين إنه يعتزم مناقشة هذا الموضوع معه.

وفي بداية زيارته مباشرة، قام الوزير الألماني برفقة نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، بزيارة موقع لإحدى منظومات "إيريس-تي"، والتي تلعب دورًا مهمًا في الدفاع الجوي عن كييف، بحسب ما تقول وزارة الخارجية الألمانية.

ووفق البيانات الرسمية، فإن ألمانيا قدمت لأوكرانيا حتى أبريل الماضي 6 منظومات من هذا الطراز، ووعدت بتوفير 10 منظومات إضافية.

ويرافق فاديفول في زيارته الافتتاحية لكييف عدد من كبار ممثلي شركات السلاح الألمانية، ويتضم جدول الزيارة عقد اجتماعات جانبية بين ممثلي قطاعات الأعمال في كلا البلدين ومسئولين أوكرانيين.

وأبدى الرئيس الأوكراني، خلال لقائه بفاديفول، اهتمامًا بتوسيع نطاق التعاون العسكري بين كييف وبرلين، مشيرًا إلى إمكانية توقيع ما يصل إلى 20 شراكة جديدة في هذا المجال خلال الأيام المقبلة، دون أن يذكر تفاصيل محددة.

ووصف وزير الخارجية الألماني هذا التعاون بأنه وضع يحقق المكاسب للطرفين، ونوه بأن بعض شركات السلاح الألمانية تعمل بالفعل داخل أوكرانيا، في حين تعمل شركات أوكرانية داخل ألمانيا. وأضاف فاديفول: "نحن نتعلم من ذلك. كلا الطرفين يستفيد، وهذا يُظهر أن أمننا مترابط، ويمكننا أيضًا أن نحقق مكاسب اقتصادية متبادلة. وهذا أمر جيد، ونرغب في توسيعه بشكل شامل".

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة والدعم العسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، كما دعمت برلين أوكرانيا اقتصاديا أيضا، وتعهدت بإنفاق مستقبلي بقيمة 28 مليار يورو تقريبا.