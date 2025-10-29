الدفاع المدني بغزة: أكثر من 100 شهيد في مجازر إسرائيلية خلال أقل من 12 ساعة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة بحق المدنيين في قطاع غزة في أقل من 12 ساعة، أدت إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن، من بينهم حوالي 35 طفلاً، وذلك في جرائم موثقة تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة ضد شعبنا.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي يظل صامتًا وعاجزًا عن اتخاذ أي خطوات فعلية لوقف هذا النزيف المستمر للدم الفلسطيني الذي يتواصل منذ أكثر من سنتين.

وتابع: «منذ البداية، لم تتوقف فرق الدفاع المدني عن أداء واجبها الإنساني، حيث تستمر في عمليات الإنقاذ وانتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، على الرغم من النقص الحاد في الإمكانيات».

واستكمل: «لا تزال الفرق تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى المواطنين العالقين تحت الأنقاض، بينما تعاني المستشفيات من اكتظاظ الجرحى والمصابين بحالات حرجة، في ظل ظروف مأساوية ونقص حاد في المستلزمات الطبية والوقود».

ولفت إلى أن ما يحدث في غزة اليوم يمثل عارًا على الإنسانية، ويبرز أن المجتمع الدولي أصبح متواطئاً بصمته في هذه الانتهاكات.

وطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة تسمح بإدخال الوقود والمعدات والاحتياجات الأساسية لعمل طواقم الإنقاذ والمستشفيات.

كما دعا إلى توفير حماية دولية للمدنيين وطواقم الإنقاذ والفرق الطبية وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وإطلاق حملة دولية عاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإنسانية في غزة لضمان استمرار الخدمات الأساسية للسكان المتضررين.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن العودة إلى وقف إطلاق النار بعد سلسلة غارات عنيفة وكثيفة خرق بها اتفاق وقف إطلاق النار متذرعًا بأن حركة حماس هاجمت أحد جنودًا في منطقة رفح وهو ما نفته الحركة.