يونايتد يحسم مصير راشفورد

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وضع مانشستر يونايتد الإنجليزي مهاجمه ماركوس راشفورد على لائحة اللاعبين المتاحين للرحيل عن الفريق هذا الصيف، وذلك بعد انتهاء إعارته إلى أستون فيلا.

ورفض أستون فيلا تفعيل بند عقد شراء اللاعب مقابل دفع 40 مليون جنيها إسترلينيا ليعود المهاجم الدولي صوب فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وفي ظل عدم اقتناع البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لليونايتد بقدرات راشفورد فإن أبواب الخروج من أولد ترافورد تبدو مفتوحة أمام اللاعب من البحث عن نادٍ جديد.

وبحسب ما ذكره الصحي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات فابريتسيو رومانو فإن يونايتد يطلب الحصول على نفس قيمة بند شراء عقد اللاعب، والمقدرة بـ 40 مليون جنيها إسترلينيا.

ولعب راشفورد 17 مباراة مع الفيلاينز سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أخرى في 940 دقيقة مشاركة.