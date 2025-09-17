الرئيس السيسي يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف ملك وملكة إسبانيا بمنطقة الأهرامات

أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، مساء اليوم، مأدبة عشاء رسمية بمنطقة الأهرامات على شرف جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها العاهل الإسباني إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس جدد ترحيبه بجلالة الملك فيليبي السادس، مشيدًا بأهمية الزيارة التي تمثل دفعة قوية لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا.

من جهته، أعرب الملك عن اعتزازه بزيارة مصر، مقدمًا الشكر والتقدير للرئيس السيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق، مشيدًا بنتائج المباحثات الثنائية التي عقدت صباح اليوم مع الرئيس، وما ستسفر عنه من تعزيز ملموس للعلاقات بين البلدين، في ظل التوافق في الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب بحث آفاق التعاون الثقافي الممتد بين البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، مع التأكيد على أهمية توسيع التعاون في مجال الآثار وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية مشتركة، فضلًا عن تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي. كما جرى استعراض فرص التعاون السياحي وزيادة حركة السياحة المتبادلة، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وما يمثله من صرح حضاري عالمي.

واختتمت الأمسية بجولة الرئيس وحرمه مع الملك فيليبي السادس وجلالة الملكة ليتيزيا في منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، حيث التُقطت صور تذكارية توثق هذه اللحظة المميزة، واستمع الضيفان إلى شرح موجز عن تاريخ أبو الهول وما يجسده من إرث حضاري خالد.