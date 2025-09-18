وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب عملة صعبة لمصر

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة في صناعة التعهيد، التي تساهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «التعهيد يعني إقامة شركة أجنبية مركز في مصر، يُعين به متخصصون مصريون في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتصدير خدمات رقمية، مثل: البرامج، وتنفيذ مشروعات، وغيرها من الخدمات».

وأشار إلى أن «التعهيد يجلب عملة صعبة لمصر، ويخلق عشرات الآلاف من فرص العمل»، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الكوادر المدربة في مختلف أطياف وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر أن الشركات العالمية بدأت في عام 2021، تلحظ هذا الحراك التدريبي المكثف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن الشركات بدأت بعدها في التوافد إما لإقامة مراكز جديدة، أو للتوسع في مراكز كانت قائمة، معلنًا إقامة 200 مركز حتى الآن، وارتفاع عدد العاملين فيها إلى 160 ألف شخص.