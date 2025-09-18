غلق كورنيش النيل بالأقصر استعدادًا لزيارة ملك وملكة إسبانيا

أنهت إدارة مرور الأقصر استعداداتها لاستقبال الزيارة المرتقبة لملك وملكة إسبانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تحظى بمتابعة واسعة على المستويين المحلي والدولي نظرًا لأهميتها السياحية والثقافية.

وأوضح مصدر أمني لـ"الشروق" أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية لضمان انسياب الحركة المرورية وتأمين محاور المدينة الرئيسية، وعلى رأسها كورنيش النيل، حيث جرى غلق أماكن انتظار السيارات مؤقتًا على امتداد الكورنيش وتهيئته لاستقبال الوفد الملكي والمرافقين، وخاصة أمام فندق الإقامة المطل على الكورنيش.

وأضاف المصدر أن فرقًا ميدانية انتشرت على طول الطريق المخصص لمسار الزيارة الملكية لمتابعة الحالة المرورية بشكل لحظي والتدخل الفوري حال حدوث أي تكدسات.

وأكد أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار خطة متكاملة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بهدف إظهار مدينة الأقصر بالصورة اللائقة أمام الوفود الأجنبية، لاسيما أن الزيارة ستتضمن جولات في عدد من المواقع الأثرية والمعالم السياحية البارزة.