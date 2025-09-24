ترامب: لا أعتقد أن الأرجنتين بحاجة إلى حزمة إنقاذ لكن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء التعهد بتقديم حزمة إنقاذ مالي لرئيس الأرجنتين خافيير ميلي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وقال ترامب للصحفيين: "سوف نساعدهم. لا أعتقد أنهم بحاجة إلى حزمة إنقاذ." وجلس ترامب بجانب وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس الأرجنتين ميلي بعد ظهر الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف ترامب: "سكوت يعمل مع بلادهم لكي يحصلوا على ديون جيدة وكل ما يلزم لجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى."

ونشر بيسنت على منصة "إكس" يوم الاثنين أن "جميع الخيارات لتحقيق الاستقرار مطروحة على الطاولة" للأرجنتين.

ويأتي العرض الأمريكي لمساعدة الأرجنتين ماليا في وقت يروج فيه ترامب باستمرار لأجندته "أمريكا أولا". ويعتقد النقاد أن التدخل المخطط له يُعد مكافأة لصديق شخصي لترمب يواجه انتخابات منتصف المدة الحرجة الشهر المقبل.