أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه أجرى محادثات مباشرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ومع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، لمناقشة "خطة السلام".

وأشار زيلينسكي عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، أنه التقى بالرئيس الفرنسي ماكرون في باريس.

وذكر زيلينسكي أنهم بحثوا عدة ساعات قضايا مثل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والضمانات الأمنية لبلاده خلال الاجتماع الذي عقده مع ماكرون.

وعلق الرئيس الأوكراني قائلا: "يجب أن يصبح السلام موثوقا به. يجب أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن".

وذكّر زيلينسكي بأن وفده برئاسة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، موجود حاليا في الولايات المتحدة لمناقشة "خطة السلام" التي اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه تحدث مع عمروف ومع ويتكوف ومع رئيس الوزراء البريطاني حول نتائج المحادثات التي جرت في فلوريدا.

وقال: "متفقون على ضرورة إنهاء الحرب بطريقة مشرفة. من المهم إحراز تقدم في تطوير الضمانات الأمنية في كل من أوكرانيا وأوروبا وإنشاء أساس طويل الأمد لاستقرارنا".

وفي 23 نوفمبر الجاري، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

جاء ذلك عقب مباحثات في جنيف، بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، لمناقشة خطة ترامب الهادفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرا نشرت وكالة "أسوشييتد برس" نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.