 وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية
الخميس 18 سبتمبر 2025 1:56 ص القاهرة
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية

الدكتور بدر عبد العاطي
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 1:50 ص | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 1:52 ص

يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، إلى الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك بين البلدين على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف ملفات التعاون الثنائي، وتعزيز آليات التكامل بين مصر والسعودية في شتى المجالات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع الجانبين.

ومن المقرر أن تتناول الزيارة ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


