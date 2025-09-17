وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بأستانا

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، التي انطلقت اليوم بالعاصمة الكازاخية أستانا، برعاية وحضور كريم من الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وبمشاركة أكثر من ١٠٠ شخصية من نحو ٦٠ دولة، ضمت زعماء روحيين لأديان عالمية، وممثلي منظمات دولية، وخبراء، وشخصيات عامة بارزة، في حدث يرمي إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الثقافات والأديان، وترسيخ قيم الاحترام والتعايش والتعاون.

ورافق الوزير في المؤتمر وفد مكون من: الدكتور أحمد حسين - رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور-مبارك) بكازاخستان، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن والمساجد، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف.

تأتي مشاركة الأوقاف في هذه القمة استجابة لدعوة رسمية من رئيس جمهورية كازاخستان، بهدف تعزيز الحوار بين القيادات الدينية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وحماية المواقع والتراث الديني، وترسيخ قيم التعايش والسلام بين الشعوب.

كما توكد هذه المشاركة الدولية الدور الريادي لمصر في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتأكيد رؤيتها في بناء الإنسان وصناعة السلام العالمي.