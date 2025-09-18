إسرائيل تعلن عن إكمال بناء سلاح دفاعي بالليزر

أكملت إسرائيل بنجاح بناء سلاح دفاعي بالليزر، حسبما ذكرت وزارة الدفاع اليوم الأربعاء.

وقال بيان من الوزارة إن التجارب التي أجريت على مدى عدة أسابيع أظهرت أن النظام يمكن أن يعترض بشكل موثوق الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات والطائرات المسيرة في مختلف السيناريوهات التشغيلية.

ومن المتوقع أن يتم دمج النظم الأولى في الدفاع الجوي الإسرائيلي بحلول نهاية العام.

وجرى وصف الانتهاء بنجاح من مرحلة التطوير والاختبار بأنه "معلم حاسم" قبل تسليم النظام إلى الجيش للاستخدام التشغيلي.

وأشار البيان إلى أن النظام المعروف باسم "الشعاع الحديدي" هو نظام دفاع جوي بالليزر يتمركز على الأرض، والذي يستطيع بفضل تقنية الاستهداف الدقيق والكفاءة العالية، تحييد التهديدات بسرعة مع تكاليف تشغيل منخفضة للغاية.