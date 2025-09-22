قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية «غير مبرر» ويمثل «استغلالا» للمواطنين، في ظل تراجع كلفة الورق وتذبذب سعر الصرف لصالح انخفاض الأسعار خلال الأشهر الماضية.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» أن أكبر مناقصة للكتب المدرسية في مصر لموسم 2025/2026؛ جاءت بأسعار أقل حوالي 20% مقارنة بموسم 2024/2025، لافتا إلى انخفاض الأسعار منذ نهاية مارس الماضي.

وأشار إلى أن الأسعار العالمية للورق تشهد «تدنيا مستمرًا حتى اليوم»، لافتا إلى تراجع الأسعار من 20 إلى 30% على مدار الأشهر التسعة الماضية.

كما نوه إلى انخفض سعر صرف الدولار من مستويات تجاوزت 50 جنيهًا إلى نطاق 48 حتى 49 جنيهًا، مشددا أن كل هذه المؤشرات يفترض أن تنعكس خفضًا على أسعار الكتب، بدلا من زيادتها.

وأضاف أن شركتين وطنيتين مملوكتين للدولة تغطيان نحو 80 إلى90% من إنتاج الورق المحلي قامتا بتخفيض الأسعار ثلاث مرات هذا العام.

وأوضح أن تكلفة الورق تمثل المكون الأساسي من سعر الكتاب بنسبة لا تقل عن 70 إلى 80%، والـ 20 إلى 30% تمثل العمالة والكهرباء والطباعة وغيرها، موضحا أن تكلفة الطباعة تمثل من 10 إلى 15% من سعر الكتاب في أحسن الأحوال.

وطالب بتدخل جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية لوقف ممارسات «الاستغلال» في سوق الكتب الخارجية مع بدء موسم الدراسة، في ظل شكاوى أولياء الأمور.