أبو الغيط يبحث مع جوتيريش آخر التطورات العالمية والإقليمية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (۸۰) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن جوتيريش حرص في بداية اللقاء على الإعراب عن اعتزازه بالشراكة الممتدة مع الجامعة العربية طوال فترة ولايته وعلى الأخص بعلاقة الصداقة القوية والحميمة التي ربطته بأمينها العام أبو الغيط.

وقال رشدي إن اللقاء تناول المأساة الإنسانية المروعة في غزة جراء حرب الإبادة الوحشية التي تواصل إسرائيل شنها على المدنيين في القطاع، وتأثيرها السلبي على الجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأعرب أبو الغيط عن إشادته بسلسلة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية مؤكدا أنها تخلق زخما متزايدا في إتجاه التسوية السلمية على أساس حل الدولتين.

وشدد كل من أبو الغيط وجوتيريش على الأهمية الكبيرة لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي يعقد بنيويورك اليوم الإثنين، وضرورة العمل على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان نيويورك الصادر في يوليو الماضي، كمسار جدي وعملي من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود يونيو ١٩٦٧.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في كل من السودان وسوريا وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.