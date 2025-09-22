أشاد الفنان أمير كرارة، بتجربة العمل مع الفنانة هنا الزاهد في فيلمه الأخير «الشاطر»، قائلا: «هنا قطعة سكر، تُحب شغلها جدًا ومجتهدة، وأحبت الشاطر بطريقة غير طبيعية، وقدمت تجربة مختلفة دمها خفيف ولذيذ».

وأضاف خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر «DMC» أن المنتج تامر مرسي تنبأ له بـ «نقلة كبيرة جدًا» بعد الفيلم، مرجعا ذلك إلى حالة التناغم والكيمياء بين أبطال العمل.

وأكد أن فريق الفيلم عمل بروح واحدة لصالح الفيلم دون مزاحمة أو تضارب، لافتا إلى احتفاظه بصورة قديمة لهنا الزاهد وهي طفلة حضرت إحدى الحلقات مع الفنان الراحل طلعت زكريا.

وقال: «معي صورة لهنا، وهي طفلة 6 سنوات، كانت جالسة هي وأختها على رِجليّ الاثنين، في حلقة برنامج مع الفنان طلعت زكريا، قلت لها لو نشرت الصورة الفيلم هيضيع وهتدمري، المفترض أنا بحبك في الفيلم».

وكشف عن تعمده الخروج من قالب شخصية الضابط الذي اشتهر به، رغم شعوره بالخوف أثناء خوض التجربة السينمائية الجديدة.

وتابع قائلا: «فكرة الضابط تأثر بها الجمهور جدًا، وأنا نفسي تأثرت بها، الناس أكيد كانت تريد أن تراني بشكل آخر، وأنا أصبحت أريد أن أرى نفسي بشكل مختلف، كان عندي خوف وأنا بقدم الفيلم لكن كان لازم أعمل كده، قلت لنفسي أعمله وربنا يسهلك يا صابت يا خابت؛ لكن الحمد الله صابت، ونقلني لمكانة مختلفة تماما عما اعتاده الناس مني».

ووصف الفنان أحمد عصام السيد، بأنه «موهبة واكتشاف شاطر جدًا» رشّحه المخرج أحمد الجندي بعدما لفت الأنظار في مسلسل رمضاني، مشيدًا بجذوره الفنية كون والدته الفنانة حنان يوسف ووالده المخرج عصام السيد.

وتدور أحداث فيلم الشاطر مع خروج الفنان أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مع صديقه الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على «كارمن» التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية.