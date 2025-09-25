جروسي: الوضع في محطة زابوريجيا لا يزال مثيرا للقلق

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الوضع في محطة زابوريجيا لا يزال مثيرا للقلق، والوكالة تراقب الوضع يوميا وستناقشه مع الجانبين الروسي والأوكراني.

وقال جروسي، على هامش افتتاح منتدى "الأسبوع الذري العالمي": "لا يزال الوضع مثيرا للقلق، ونراقبه يوما بعد يوم.. أبلغت الوكالة عن حوادث جديدة، بما في ذلك الانقطاع العاشر لإمدادات الطاقة الخارجية. نعتقد أن هذا يعرض سلامة المنشأة للخطر.. سنناقش هذا الأمر هنا في موسكو، وسأناقشه أيضا مع الجانب الأوكراني"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف جروسي، ردا على سؤال من وكالة سبوتنيك، "سنناقش كل شيء.. أعتقد أن دور روسيا في مجال الطاقة النووية بالغ الأهمية.. وبالطبع، هذه فرصة أيضا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك في أوكرانيا، لمواصلة البحث عن سبل لتجنب وقوع حادث نووي وتجنب هذه المشكلة الخطيرة".

وأكد جروسي، أهمية التعاون مع روسيا، الرائدة في الصناعة النووية.

وقال جروسي: "روسيا رائدة في الصناعة النووية.. هذه ليست مسألة اعتبارات سياسية، إنها حقيقة واقعة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 19 سبتمبر الجاري، أن روسيا تضمن أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدولية والتشريعات الوطنية، على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية.