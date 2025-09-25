-الرئيس الفلسطيني: لن يكون لحماس دور في الحكم ونؤكد أننا لا نريد دولة مسلحة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تمضي بالضفة الغربية والقدس الشرقية في تنفيذ سياساتها الاستعمارية عبر التوسع الاستيطاني غير القانوني.

وأشار خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، إلى وضع مشروعات تضم المستوطنات وآخرها خطة البناء في E1، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، خطة «إسرائيل الكبرى»، التي ترفضها فلسطين وتستنكرها أشد الاستنكار، خاصة أنها تشمل التوسع في دول عربية ذات سيادة.

وأضاف: «فضلًا عن الهجوم الغاشم على دولة قطر الذي ندينه، ونعتبره تصعيدًا في غاية الخطورة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويتطلب تدخلًا حاسمًا وإجراءات رادعة لمثل هذه المخططات التوسعية».

وجدد رفضه لعملية «طوفان الأقصى»، قائلًا: «رغم كل ما عاناه شعبنا، فإننا نرفض ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين، وأخذهم رهائن، لأن تلك الأفعال لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال».

وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مشيرًا إلى استعداد السلطة لتحمل كامل المسئولية عن الأمن والحكم في القطاع.

وأكمل: «لن يكون لحماس دور في الحكم، ويتوجب عليها وعلى غيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية، في إطار عملية التوجه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة والقانون الواحد وقوات الأمن الشرعية الواحدة، مجددين التأكيد أننا لا نريد دولة مسلحة».