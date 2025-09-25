إسرائيل تقصف صنعاء: غارات جوية وبحرية تستهدف قيادات ومخازن حوثية بعد هجوم طائرة مسيرة على إيلات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع كلمة تلفزيونية لزعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك حوثي.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر عسكرية قولها إن الضربة الإسرائيلية في اليمن نُفذت بشكل مشترك من قبل سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح البحرية الإسرائيلي.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية إن الغارات على اليمن "استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين".

كما ذكرت مصادر أن الجيش الإسرائيلي استهدف "13 هدفا حوثيا في العاصمة صنعاء".

وتأتي هذه الضربات بعد يوم واحد من استهداف طائرة بدون طيار حوثية مدينة إيلات الساحلية (جنوبي إسرائيل)، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على مجموعة واسعة من الأهداف الحوثية لضربها، مشيرا إلى أنه من المبكر تحديد ما إذا كان قد تمت تصفية قادة حوثيين بارزين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "وجهنا ضربة قاصمة للعديد من الأهداف التابعة لمنظمة الحوثي في صنعاء في إطار عملية الحزمة العابرة".

وأمس الأربعاء، قال كاتس إن الحوثيين "يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة"، مشيرا إلى أن "الإرهابيون الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة — وسيتعلمون بالطريقة الصعبة. من يؤذي إسرائيل سيُؤذى سبع مرات".