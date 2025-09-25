الرئيس الفلسطيني: غزة تشهد أحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعة بسبب جرائم الاحتلال

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني في غزة يواجه منذ نحو عامين حرب إبادة جماعية وتدمير وتجويع وتهجير، تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، أن قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 220 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

ونوه أن «قوات الاحتلال شردت مئات الآلاف، ومنعت وصول المواد الغذائية والطبية، وتسببت في تجويع مليوني فلسطيني، وفرضت حصارًا خانقًا على شعب بأكمله».

وأشار إلى أن «قوات الاحتلال دمرت أكثر من 80% من البيوت والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد والمرافق والبنية التحتية في غزة».

وذكر أن «ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان، بل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية موثقة ومرصودة وستسجلها كتب التاريخ وصحف الضمير العالمي كأحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعة في القرنين العشرين و21»