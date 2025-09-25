 وزير الزراعة للمزارعين: استمرار صرف أسمدة الموسم الصيفي حتى 10 أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025
وزير الزراعة للمزارعين: استمرار صرف أسمدة الموسم الصيفي حتى 10 أكتوبر المقبل

السيد علاء
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 4:09 م | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 4:09 م

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مد الموسم الصيفي المخصص لاستلام الأسمدة بواقع 10 أيام جديدة، بحيث تنتهي في 10 أكتوبر المقبل، بدلا من 30 سبتمبر الجاري كما كان مقررا له من قبل اللجنة التنسيقية للأسمدة في اجتماعها الأخير.

وقال وزير الزراعة، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة، للتيسير على المزارعين وضمان استكمالهم لحصصهم من الأسمدة المستحقة، وتجنب حدوث أية اختناقات، خلال عمليات التوزيع، لافتا إلى أنه تم توجيه كافة الجمعيات الزراعية والإدارات المعنية إلى تسهيل إجراءات صرف الأسمدة وسرعة الانتهاء من تسليم الحصص المتبقية قبل الموعد المقرر.

وأشار فاروق إلى أن ذلك القرار يأتي بهدف تمكين المزارعين من استلام كافة احتياجاتهم من الأسمدة المدعمة اللازمة، بما يؤكد التزام الدولة الكامل بمساندة المزارع المصري وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، فضلا عن دعم المحاصيل الاستراتيجية
وأكد وزير الزراعة أن الدولة لن تدخر جهداً في إزالة أي عقبات قد تعترض مسيرة دعم المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد الوزير على أنه يتم تطبيق منظومة الحوكمة من خلال سياسات واضحة للرقابة والتوزيع بكل شفافية ودقة، لضمان وصول الاسمدة في الأوقات المناسبة لضمان استقرار العملية الزراعية، مؤكدا على سرعة الانتهاء من أعمال الصرف قبل الموعد الجديد، لتمكين المزارعين من القيام بدورهم الحيوي في التنمية الزراعية.

