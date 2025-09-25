رئيس كولومبيا يدعو لتوحيد جيوش من أجل تحرير فلسطين

دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إلى توحيد جيوش الدول التي ترفض الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من أجل تحرير فلسطين.

وأكد بيترو في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن "الإنسانية لم تعد تستطع تحمّل يومٍ واحدٍ إضافي من الإبادة الجماعية في غزة".

وأعرب عن رفضه حرية التجول في الولايات المتحدة وأوروبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسئولين عن الإبادة الجماعية في غزة.

وقال بيترو: "يجب على قوات جيوش جميع البلدان التي ترفض الإبادة الجماعية أن تتوحد من أجل تحرير فلسطين"، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية فشلت في وقف الإبادة الجماعية بغزة.

وأضاف: "لا يوجد عرق متفوق ولا شعب مختار من قبل الرب، فالشعب المختار لدى الرب هو كل البشرية، وعلى الأمم المتحدة، وبطريقة مختلفة وإنسانية، أن توقف أولا وقبل كل شيء الإبادة في غزة".

وشدد أنه مُصر على الاستمرار في الكلام، طالما أن "الصواريخ التي تمزّق أجساد الأطفال والرضع الأبرياء في فلسطين تسقط كل ثانية".

وانتقد بيترو السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إن "ترامب لا يسمح فقط بسقوط الصواريخ على الشباب في منطقة البحر الكاريبي، ولا يسجن المهاجرين ويقيدهم بالسلاسل فحسب، بل يغض الطرف أيضًا عن إطلاق الصواريخ على النساء والأطفال والشباب وكبار السن في غزة، وبذلك يكون شريكا في جريمة الإبادة الجماعية، وينبغي الصدح بذلك مرارًا".

وفي 16 سبتمبر الجاري، أعلن ترامب أن قوات بلاده قتلت 3 أشخاص في المياه الدولية، قال إنهم "كانوا على متن قارب محمّل بالمخدرات انطلق من فنزويلا"، وذلك في ثاني واقعة خلال سبتمبر بعد إعلانه في 2 من الشهر ذاته استهداف قوات بلاده "سفينة محملة بالمخدرات"، بعد إبحارها من سواحل فنزويلا، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا.