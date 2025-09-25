أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، شن 170 غارة جوية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ عامين.

وقال الجيش في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "أغار سلاح الجو على أكثر من 170 هدفًا في أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

ومنذ عامين يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الإغارة على أهداف عسكرية، في حين يستهدف المدنيين الفلسطينيين ويقصف المنازل على رؤوس ساكنيها ويستهدف بغاراته المؤسسات المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز توزيع المساعدات.

وأضاف البيان: "تواصل قوات الفرقة 162 القتال في عمق مدينة غزة، حيث هاجمت عددًا من البنى التحتية".

وادعى الجيش أن البنى التحتية المستهدفة في مدينة غزة "استخدِمت لنصب كمائن استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وتابع: "تزامنًا مع ذلك، قامت قوات الفرقة 98 بمهاجمة نحو 20 هدفًا في المنطقة"، إضافة إلى هجمات من قوات الفرقة 36.

وزاد: "شمال القطاع، تعمل قوات الفرقة 99 على تدمير البنى التحتية فوق الأرض وتحتها"، مدعيا تدمير "موقع كمين عُثر فيه على ساحة عبوات ناسفة".

وفي 21 سبتمبر الجاري أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة، ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيا، والتي بدأ تنفيذها في 11 أغسطس الماضي بهجوم واسع على المدينة.

ومنذ فجر الخميس قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينيا وأصاب عشرات بقطاع غزة، بقصف جوي ومدفعي، بينهم 11 فلسطينيا استشهدوا بغارة جوية على منزل مأهول في بلدة الزوايدة بدير البلح وسط القطاع، وفق شهود عيان ومصادر طبية للأناضول.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.