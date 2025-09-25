طائرات الاحتلال تقصف مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بأن طائرات الاحتلال قصفت قبل قليل، مربعًا سكنيًا في محيط مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ووفقًا لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة دامية راح ضحيتها 11 شهيداً ومفقودين جراء قصفه منزلاً لعائلة أبو دحروج يؤوي نازحين شمال الزوايدة وسط القطاع.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون، إثر قصف من طائرات الاحتلال الحربية لمنزل يعود لعائلة «وادي» بالقرب من المشفى الأردني غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين المدنيين في قصف من قبل الطيران المروحي على منزل لعائلة القطراوي في «مخيم 2»، بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات على مخيم الشاطئ ومنطقة بركة الشيخ رضوان في مدينة غزة، فيما فجر الاحتلال مدرعات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النفق بمدينة غزة.

وأطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية «كواد كوبتر» النار باتجاه منازل المواطنين في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.