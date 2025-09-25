الأونروا: يجب اتخاذ إجراءات فورية بشأن الكارثة الإنسانية في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، أنه يجب اتخاذ إجراءات فورية بشأن المجاعة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت إنه دون دعم دولي عاجل، فإن ملايين من سكان غزة سيواحهون مجاعة وكارثة إنسانية متفاقمة، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال فرض حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء إلى الفلسطينيين، ما فاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.

ويتعرض المدنيون في القطاع، خصوصًا في جنوب غزة، إلى خطر المجاعة وسوء التغذية، في وقت تمنع فيه أيضًا فرق الإغاثة الدولية من الوصول إلى المناطق المنكوبة.

وتواجه المنظمات الإنسانية صعوبات بالغة في توزيع أي مساعدات، نتيجة استهدافات متكررة وقواعد عسكرية متشددة تفرضها قوات الاحتلال.