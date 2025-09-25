أسطول الصمود العالمي على بُعد 995 كلم من قطاع غزة

أعلن "أسطول الصمود" العالمي، صباح الخميس، أنه بات على بُعد نحو 995 كيلومترا فقط من قطاع غزة، وذلك في مهمة لكسر الحصار الإسرائيلي عن الفلسطينيين.

وعبر منصة "فيسبوك"، قال "أسطول الصمود" المغاربي، وهو جزء من "أسطول الصمود" العالمي، إنه بات "على بُعد 995 كلم فقط من غزّة الصّامدة".

وأضاف: "قلوبنا هناك قبل سفننا، وأساطيلنا تمخر البحر بإصرار لكسر الحصار".

والأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" المغاربي وقوع 12 انفجارا في 9 سفن تابعة له جراء استهدافها بطائرات مسيّرة.

ولم يحدد توقيتات هذه الهجمات ولا الجهة المسئولة عنها، فيما التزمت إسرائيل الصمت رغم تهديدها المتكرر بمنع الأسطول من الوصول إلى غزة.

وعقب ذلك، قال ممثل اتحاد المحامين العرب ضمن الأسطول عبد الحق بنقادي، إن الفريق القانوني يعتزم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الاعتداءات بطائرات مسيّرة.

وسبق أن مارست إسرائيل - القوة القائمة باحتلال فلسطين - أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

ومنذ أيام، تبحر نحو 50 سفينة ضمن "أسطول الصمود" نحو القطاع، محملة بمساعدات إنسانية ولا سيما مستلزمات طبية، وعلى متنها أكثر من 500 متضامن مدني.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.