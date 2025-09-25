قال مراسل قناة «إكسترا نيوز» عوض الغنام، إن الحياة دبت مجددًا في محيط معبر رفح البري صباح اليوم، بعد توقفٍ دام ثلاثة أيام، حيث يشهد المعبر نشاطًا مكثفًا لحركة الشاحنات التابعة لقافلة المساعدات المصرية «زاد العزة» المتجهة إلى قطاع غزة.

وأوضح الغنام في رسالته على الهواء، أن عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية بدأت بالفعل التحرك صوب معبر كرم أبو سالم، المنفذ الوحيد حاليًا لدخول الإغاثة إلى غزة، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستكشف عن حجم المواد التي سيسمح الجانب الإسرائيلي بإدخالها، وما قد يتم إرجاعه.

وأشار إلى أن الشاحنات التي تتحرك الآن تحمل مساعدات حيوية تتعلق بالغذاء والإيواء، من بينها شاحنات محمّلة بأوانٍ طهي كبيرة تستخدم في المطابخ المركزية داخل القطاع، والتي تُشرف عليها منظمات دولية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، حيث تُسهم هذه المطابخ في توفير وجبات لآلاف النازحين.

كما وثّق الغنام، لحظة تحرك شاحنات محمّلة بالخيام ومواد التخييم، مؤكدًا أنها تأتي استجابة لحاجة مُلحّة داخل القطاع، في ظل ارتفاع أعداد النازحين، حيث تشير الأرقام الأولية إلى أن نحو 400 ألف مواطن غادروا مدينة غزة خلال الأيام الماضية دون مأوى، بعد التوغل العسكري الإسرائيلي، الذي تسبب في كارثة إنسانية واسعة.

وأكد أن هذه المساعدات تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأزمة الإنسانية، في ظل تقارير من السلطة الفلسطينية في غزة تتحدث عن أن سلطات الاحتلال حشرت نحو 2 مليون فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان، خصوصًا في ظل شح المياه، وانقطاع الكهرباء، ونقص الغذاء والدواء.